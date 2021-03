Ministro da Economia toma vacina CoronaVac em Brasília

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 neste sábado, em Brasília. A vacina foi aplicada no ministro no posto do drive thru do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

A enfermeira que aplicou a vacina avisou ao ministro que agendou a segunda dose para o dia 25 de abril. Guedes tomou a vacina CoronaVac, fabricada na China e envasada no Instituo Butantã, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro chamava essa vacina jocosamente de “vachina”.

Em entrevista à TV CNN, o ministro da Economia afirmou que tinha conversado com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e este pediu que ele informasse que o Brasil vacinou 800.000 pessoas nesta sexta-feira dia 26. Queiroga promete vacinar 1 milhão de pessoas por dia nas próximas semanas.

O ministro Paulo Guedes tem 71 anos de idade. Em Brasília, a vacinação para pessoas entre 69 anos de idade e 71 anos de idade começou na última segunda-feira. A capital do país é uma das mais adiantadas na campanha de vacinação.