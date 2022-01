Minério de ferro dispara e tem a maior alta em cinco meses

O minério de ferro, um dos principais produtos da balança comercial brasileira, fechou na maior alta em cinco meses na Bolsa de Dalian, na China, uma das mais importantes bolsas de negociação de commodities do mundo. Nesta sexta-feira, 28, o produto encerrou o pregão diurno em 829 yuanes por tonelada (130,34 dólares), maior cotação desde o dia 31 de agosto de 2021. A alta diária foi de 7,6%.

O contrato de maio foi o mais negociado na bolsa. A alta foi motivada pelo anúncio de novos estímulos pelo Banco do Povo da China para impulsionar a economia, impactada pela desaceleração do mercado imobiliário com a quebra da Evergrande e pelas medidas de diminuição de emissão de carbono.

A expectativa é que, passados os Jogos Olímpicos de Inverno e o Ano Novo Chinês, o país volte com seus projetos de infraestrutura que consomem o produto. A notícia é boa para o Brasil, que tem na China o seu principal parceiro comercial.