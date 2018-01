Microsoft suspende correção do Windows após PCs travarem

A Microsoft informou nesta terça-feira que suspendeu o reparo de proteção contra as ameaças de segurança Meltdown e Spectre voltado a computadores equipados com alguns chips da AMD após reclamações de usuários de que as atualizações de software travaram as máquinas. A empresa informou que está trabalhando com a fabricante de processadores para resolver os problemas e restabelecer as atualizações do Windows o mais rapidamente possível.

Meltdown e Specter são duas falhas que comprometem a memória de computadores e podem permitir que hackers ignorem sistemas operacionais e softwares de segurança para roubar senhas ou chaves de criptografia. As falhas foram reveladas na última semana e comprometem a maioria dos tipos de computador, incluindo celulares e servidores de computação em nuvem.

“Para evitar que os clientes da AMD não consigam reiniciar os computadores, a Microsoft temporariamente vai suspender neste momento o envio de atualizações do sistema operacional Windows para dispositivos com AMD impactados neste momento”, afirmou a Microsoft. A empresa disse que o problema foi causado porque a documentação sobre os processadores enviadas pela AMD estava incorreta.

A Microsoft afirmou que a atualização fez os computadores travarem na chamada “tela azul” do Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7. A empresa divulgou um passo a passo ensinando como restaurar os sistemas afetados na página que fala sobre o erro.

Concorrência

A AMD tinha afirmado na semana passada que diferenças de design em seus chips em relação à Intel deixavam seus produtos com “risco zero” em relação ao Meltdown, e que a variante relacionada ao Spectre poderia ser resolvida por meio de atualizações de software.

Representantes da AMD não estavam disponíveis de imediato para comentários adicionais.

As ações da AMD recuavam 3,9% nesta tarde em Nova York. Na semana passada, as ações da empresa subiram quase 20% com investidores especulando que a empresa poderia tomar participação de mercado da Intel com a descoberta da falha.

(Com Reuters)