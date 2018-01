Apple libera correção para falha grave em processadores

A Apple lançou na segunda-feira uma versão atualizada do seus sistemas operacionais para corrigir uma grande falha de segurança de processadores que afeta quase todos os chips de computador feitos na última década. O problema em processadores de três dos principais fabricantes do produto – que são usados também nos produtos da Apple – foi revelado na última semana.

As atualizações abrangem os sistemas iOS e MacOS – usados por iPhones e iPads e computadores Macintosh, respectivamente – e têm como foco corrigir uma das vulnerabilidades conhecidas na última semana, a Spectre. Com isso, a empresa tem como objetivo evitar ataques no seu navegador, o Safari. Anteriormente, a Apple também já havia disponibilizado outras atualizações destinadas a corrigir a falha conhecida como Meltdown, também revelada na última semana.

“Para a proteção de nossos clientes, a Apple não divulga, discute ou confirma problemas de segurança até que uma investigação tenha ocorrido e as atualizações estarem disponíveis”, disse a empresa em seu site. A gigante de tecnologia também lançou atualizações de software para a Apple TV e Watch.

As falhas nos sistemas foram descobertas em junho de 2017 pelo Project Zero, do Google, e por outras duas equipes de pesquisadores – Cyberus Technology e Universidade de Tecnologia de Graz, na Áustria. Ainda assim, detalhes da análise só vieram a público na última quarta-feira. De acordo com o relatório do Project Zero, o problema foi identificado em produtos Intel, AMD e ARM

A Apple também disse que não havia casos conhecidos de hackers que se aproveitaram dessa falha.

(Com Reuters)