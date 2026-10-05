Mercado reduz projeções para inflação e PIB de 2027, mostra Focus

O mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2027, segundo o Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, 5. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,31% para 4,30%, enquanto a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,41% para 1,40%. R20261002

Para os juros, os economistas mantiveram a projeção da Selic em 12% ao fim de 2027, patamar que permanece inalterado há 16 semanas. A estimativa para o dólar também ficou estável em 5,28 reais. R20261002

A projeção de inflação para 2027 permanece acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central, de 3%, mas dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para 2026, o Focus mostrou movimento diferente na inflação. A estimativa para o IPCA subiu de 4,99% para 5,01%, na terceira semana consecutiva de alta. A previsão para o crescimento do PIB, por outro lado, caiu de 1,86% para 1,85%, na quarta redução seguida. R20261002

A projeção para a Selic ao fim deste ano permaneceu em 13,50%, enquanto a estimativa para o dólar ficou em 5,20 reais. Para 2028, o mercado prevê inflação de 3,80%, crescimento de 1,81% e Selic de 10,50%. R20261002

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira.

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