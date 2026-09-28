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Mercado volta a elevar projeção da inflação para 4,99% em 2026, mostra Focus

Economistas mantiveram a previsão para a Selic em 13,50% e reduziram pela terceira semana seguida a estimativa de crescimento da economia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 08h34
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
O Focus também mostra que, entre as estimativas de curto prazo, os economistas elevaram de 0,52% para 0,56% a previsão para o IPCA de setembro. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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O mercado financeiro voltou a elevar a projeção para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus do Banco Central, com expectativas coletadas até sexta-feira, 25. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,92% para 4,99%. Há quatro semanas, a previsão estava em 5,01%.

A projeção permanece acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. A meta de inflação é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que estabelece um limite de 4,5%.

Para 2027, a expectativa para o IPCA também aumentou, de 4,30% para 4,31%. A previsão para 2028 permaneceu em 3,80% e, para 2029, em 3,50%. R20260925

As projeções para a atividade econômica, por outro lado, foram reduzidas. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,88% para 1,86%, na terceira semana consecutiva de revisão para baixo. Para 2027, a previsão passou de 1,43% para 1,41% e, para 2028, de 1,87% para 1,83%. A estimativa para 2029 permaneceu em 2%.

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No campo dos juros, o mercado manteve a projeção para a Selic em 13,50% ao fim de 2026. Há quatro semanas, a estimativa era de 13,75%. Para 2027, a previsão permaneceu em 12%; para 2028, em 10,50%; e, para 2029, em 10%.

A expectativa para o dólar ao fim de 2026 também permaneceu estável em 5,20 reais. Para 2027 e 2028, as projeções ficaram em 5,28 reais e 5,30 reais, respectivamente. Para 2029, houve uma pequena redução, de 5,36 reais para 5,35 reais.

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O Focus também mostra que, entre as estimativas de curto prazo, os economistas elevaram de 0,52% para 0,56% a previsão para o IPCA de setembro. Para outubro, a projeção permaneceu em 0,33%, enquanto a de novembro ficou em 0,35%.

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores da economia brasileira.

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