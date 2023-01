Mercado vê inflação maior e juros altos após pacote anunciado por Haddad

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram, pela quinta semana consecutiva, a projeção de inflação no país para 2023. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 16, os economistas estimam que o IPCA encerre o ano em 5,39%. A projeção é 0,03% ponto percentual acima do previsto na semana passada e 0,20 ponto maior em relação a um mês atrás e, representa uma nova estimativa de estouro da meta de inflação, que vai até 4,75%. Caso o estouro se confirme, será o terceiro ano consecutivo de inflação acima do teto.

Esse é o primeiro Focus após o anúncio do pacote fiscal do ministro da Fazenda,Fernando Haddad, com estimativa de 242,7 bilhões de reais em 2023, o que seria suficiente para zerar o déficit e terminar o ano em superávit. Com medidas focadas no aumento de arrecadação e não no corte de despesas, o pacote soou decepcionante para o mercado.

A política fiscal do novo governo tem sido um dos pontos de principal atenção dos investidores e influenciam diretamente na projeção de inflação e juros do país. Além de rever a inflação, o mercado também projeta juros maiores. Segundo o Focus, os analistas veem a Selic a 12,50% ao ano, acima dos 12,25% projetados na semana passada. A projeção é maior que a taxa vigente atualmente, de 13,75%, mas mostra uma aposta nos juros altos persistentes para o controle da inflação.

Enquanto sobe a estimativa de inflação e juros, os analistas esperam um PIB menor para este ano, de 0,77%, 0,01 ponto abaixo da semana passada, mas bem abaixo da previsão de 2022, de 3%. O PIB do país em 2022 será divulgado pelo IBGE no dia 2 de março.