Mercado vê crescimento maior do PIB em 2024

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo BC, o Produto Interno Bruto deve variar 1,59% neste ano. Na semana passada, a previsão era de 1,52%.

Mesmo com a revisão, os dados do Focus indicam uma desaceleração do crescimento em relação a 2023, quando o crescimento ficou na casa dos 3%. No entanto, o cenário que o mercado pinta para este ano é melhor do que se iniciou o ano passado. Em janeiro de 2023, a aposta era bem menor, de 0,8%.

A desaceleração da economia projetada para 2024 vem desde o segundo semestre do ano passado e é com esse ritmo que o ano se inicia. O PIB do 3º trimestre teve variação tímida, de 0,1%, com agro em queda e os serviços estagnados. Os resultados fechados de 2023 serão divulgados em março pelo IBGE.

Inflação e juros

Os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram em 3,90% a projeção para a inflação para este ano. O percentual está acima do centro da meta, de 3% para este ano. A projeção, no entanto, está dentro do teto da meta, que é de 4,5% para 2024. O relatório desta semana aponta uma ligeira revisão para cima nos resultados de 2023, que serão divulgados na quinta-feira, dia 11, pelo IBGE. Segundo o Focus, a inflação terminou 2023 em 4,47%, 0,01 ponto acima do estimado na semana passada. Apesar da alta, a inflação deve oficializar o ano dentro da meta, algo que não acontecia desde 2020.

Sobre os juros, o mercado manteve a projeção de 9% ao ano ao fim de 2024. O Comitê de Política Monetária volta a se reunir na última semana de janeiro, e há um indicativo da manutenção no ritmo de cortes, de 0,5 ponto. Atualmente, a taxa Selic está em 11,75%.

