Mercado revisa projeção do PIB para cima pela 4ª semana consecutiva

Analistas do mercado financeiro voltaram a subir a projeção para a economia em 2024. De acordo com os dados do Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 12, o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano deve avançar 1,78%, ligeiramente acima dos 1,77%. Essa foi a quarta semana consecutiva de ajuste na projeção, que há um mês, estimava o PIB em 1,6% em 2024.

O relatório Focus da semana também traz revisão quanto aos dados de inflação, projetando alta no indicador. Os analistas estimam que o IPCA feche o ano em 3,78%, ligeiramente abaixo dos 3,78% do relatório passado. A meta oficial estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a inflação nos anos de 2024, 2025 e 2026 é de 3%. Há, no entanto, uma banda de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, o que significa que a inflação pode oscilar entre 1,5% e 4,5% e ainda estar dentro das diretrizes estabelecidas.

Essa margem de manobra permite uma certa flexibilidade para a política monetária, permitindo que o Banco Central tome medidas adequadas para manter a estabilidade econômica. No Focus, os analistas continuaram a apostar em uma taxa Selic de 9% ao final deste ano, sinalizando a manutenção do cenário — de mais ajustes na taxa de juros ao longo de 2024. A Selic hoje está em 11,25% ao ano. Nesta terça-feira, o IBGE divulga o resultado da inflação de fevereiro que pode ajudar a balizar as apostas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece na próxima semana.