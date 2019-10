Mercado revisa para cima projeção de crescimento do PIB em 2019

O Relatório Focus, que mede a percepção do mercado sobre a economia brasileira, apontou a expectativa de crescimento maior do PIB do país em 2019, que subiu de 0,88% para 0,91%. O relatório foi divulgado pelo Banco Central (BC) na manhã desta segunda-feira, 28. No mês passado, a projeção era de expansão de 0,87% neste ano. Para 2020, o BC manteve a previsão de crescimento de 2% ─ índice estável há um mês.

A expectativa do mercado em relação à taxa básica de juros, a Selic, também foi revisada. O Focus aponta que, ao fim de 2019, a Selic atingiria nova mínima histórica, de 4,5%, apostando em dois cortes consecutivos pelo Comitê de Política Econômica (Copom). Hoje, a Selic está em 5,5% e o Copom se reúne na próxima quarta-feira, 30. De acordo com o relatório, o BC deve promover corte de 0,5% na alíquota.

O relatório também reviu suas expectativas para a inflação neste e no próximo ano. A previsão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de elevação de 3,26% para alta de 3,29%.

A percepção da atividade industrial sofreu piora, de acordo com o mercado. Há um mês, o BC apostava em uma queda de 0,65%, enquanto agora aposta-se em um recuo de 0,73%. Em 2020, porém, a expectativa é de que a indústria avance 2,10% ─ resultado mais tímido do que previsto há quatro semanas, quando o Focus previa crescimento de 2,29% para o setor.