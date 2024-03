Mercado revisa para cima a projeção do PIB pela 6ª semana seguida

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram, pela sexta semana consecutiva, a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2024. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 26, o PIB brasileiro deve avançar 1,85% neste ano, acima dos 1,8% projetados na semana passada e dos 1,75% previstos há um mês.

As seguidas revisões acontecem com um desempenho melhor que o estimado do setor de serviços e do comércio no início do ano, conforme as pesquisas mensais do IBGE. O IBC-Br, índice do Banco Central que mede a atividade econômica, aponta crescimento de 0,6%. A aposta do mercado, apesar das melhoras consecutivas, ainda é menos otimista que a visão do governo, de crescimento de 2,2% para o ano, mesmo com um desempenho pior do agronegócio que o visto em 2023.

No caso da inflação, o mercado revisou o IPCA para baixo, depois de duas semanas consecutivas de alta. Segundo o Focus, a inflação deve encerrar o ano em 3,75%, abaixo dos 3,79% estimados na semana passada. O colegiado também revisou a projeção para 2025, de 3,52% par 3,51%.

Quanto aos juros, o mercado mantém a estimativa de que a taxa Selic encerre o ano em 9%, mesmo após a última reunião do Copom, que sinalizou um aumento da incerteza do cenário e uma flexibilidade maior na condução da política monetária. Na ata divulgada também nesta terça-feira, parte do colegiado sinalizou a possibilidade de cortes nos juros menores que meio ponto percentual a partir da reunião de junho.