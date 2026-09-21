As apostas do mercado financeiro para juros, inflação e PIB após queda da Selic

O mercado reduziu a projeção para a taxa Selic ao fim de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira, 18. A mediana das expectativas passou de 13,75% para 13,50% ao ano. Para 2027, 2028 e 2029, as estimativas permaneceram em 12%, 10,50% e 10%, respectivamente.

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) também foi revisada para baixo. Para 2026, a estimativa passou de 1,89% para 1,88%. Para 2027, caiu de 1,50% para 1,43%. As projeções para 2028 e 2029 ficaram inalteradas em 1,87% e 2%, respectivamente.

Para o IPCA, a previsão para 2026 passou de 4,90% para 4,92%, e a de 2027 permaneceu em 4,30%. Entre os demais indicadores, a projeção para o câmbio em 2026 permaneceu em 5,20 reais por dólar, enquanto a estimativa para 2027 ficou em 5,28 reais.