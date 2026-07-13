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Mercado reduz projeção para inflação, mostra Focus

Mercado melhora projeção após IPCA abaixo do esperado em junho

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 08h50
Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília
Tese reforça a percepção de desaceleração dos preços (Reprodução/VEJA)
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Mercado reduz projeção para inflação, mostra Focus Priorizar nos meus resultados Google

As expectativas do mercado para a inflação em 2026 voltaram a melhorar, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A mediana das projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no fim de 2026 caiu de 5,30% para 5,16%, reforçando a percepção de desaceleração dos preços. Enquanto isso, as estimativas para o crescimento da economia e para o câmbio permaneceram inalteradas na comparação com a semana anterior.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram a expectativa de expansão de 1,99% em 2026, mesmo patamar projetado no levantamento anterior.

A manutenção da estimativa indica que o mercado continua vendo um ritmo moderado de crescimento da atividade econômica no próximo ano.

No câmbio, a projeção para a cotação do dólar ao fim de 2026 também permaneceu estável em 5,20 reais, repetindo a estimativa da semana passada.

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A estabilidade reflete a ausência de mudanças relevantes nas expectativas para o cenário externo e para a política econômica doméstica.

As expectativas para a taxa básica de juros também permaneceram inalteradas. Os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram a projeção de que a Selic encerrará 2026 em 14,00% ao ano, repetindo a estimativa da semana passada.

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A manutenção das apostas indica que o mercado ainda espera um ciclo de flexibilização monetária mais gradual, diante de uma inflação que, apesar da melhora nas projeções, continua acima da meta estabelecida pelo Banco Central.

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