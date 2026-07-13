Mercado reduz projeção para inflação, mostra Focus

As expectativas do mercado para a inflação em 2026 voltaram a melhorar, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A mediana das projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no fim de 2026 caiu de 5,30% para 5,16%, reforçando a percepção de desaceleração dos preços. Enquanto isso, as estimativas para o crescimento da economia e para o câmbio permaneceram inalteradas na comparação com a semana anterior.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram a expectativa de expansão de 1,99% em 2026, mesmo patamar projetado no levantamento anterior.

A manutenção da estimativa indica que o mercado continua vendo um ritmo moderado de crescimento da atividade econômica no próximo ano.

No câmbio, a projeção para a cotação do dólar ao fim de 2026 também permaneceu estável em 5,20 reais, repetindo a estimativa da semana passada.

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A estabilidade reflete a ausência de mudanças relevantes nas expectativas para o cenário externo e para a política econômica doméstica.

As expectativas para a taxa básica de juros também permaneceram inalteradas. Os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram a projeção de que a Selic encerrará 2026 em 14,00% ao ano, repetindo a estimativa da semana passada.

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A manutenção das apostas indica que o mercado ainda espera um ciclo de flexibilização monetária mais gradual, diante de uma inflação que, apesar da melhora nas projeções, continua acima da meta estabelecida pelo Banco Central.