Mercado reage mal a divisão no Copom e Ibovespa cai 1%

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou em queda de 1%, em 128.188 pontos, no pregão desta quinta-feira, 9. O dólar foi na direção contrária, em alta de 1,01%, a 5,14 reais.

O mau humor dos investidores foi puxado pela decisão do Copom divulgada na noite de ontem. O comitê decidiu cortar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,50%, como já era esperado pela maioria do mercado. Mas o comunicado da reunião mostrou que a decisão não foi unânime: votaram pelo corte de 0,25p.p. o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e outros cinco dirigentes. Já outros quatro membros – todos indicados por Lula para o cargo – votaram pela redução de 0,50p.p.

Um deles, o economista Gabriel Galípolo, é o principal cotado para assumir a presidência do BC após o fim do mandato de Campos Neto, ao fim de 2024. Por isso, foram reacendidas as incertezas do mercado em relação aos rumos da política monetária do BC após a saída de RCN. O principal receio é de que a instituição se torne mais dovish (ou seja, mais suscetível ao corte de juros) e menos incisiva no combate à inflação

Fora da agenda macroeconômica, os investidores reagiram uma série de balanços divulgados na noite de ontem.

Ação mais negociada do dia, o Banco do Brasil (BBAS3) registrou uma queda de 4,37%. O lucro de R$ 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado e levemente acima do esperado. O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) veio em 20%, número considerado positivo. Os analistas apontam, no entanto, deteriorização da qualidade dos dados.

Lojas Renner (-6,47%), Eletrobras (-3,74%) e Braskem (-2,18%) também cederam após divulgação de resultados. Na maior baixa do dia, as ações da Ultrapar cederam 6,34% com os analistas apontando margens mais baixas que o esperado para os postos Ipiranga. A companhia registrou uma alta de 66% no lucro em um ano.