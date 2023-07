Mercado projeta desaceleração da inflação e vê dólar abaixo dos R$ 5

Analistas do mercado financeiro voltaram a revisar para baixo a projeção para a inflação oficial do país. Segundo informações do Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 25, a estimativa para o IPCA ao fim deste ano é de 4,90%, abaixo dos 4,95% da semana passada e dos 5,06% há um mês. A expectativa ainda segue acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,75%, mas demonstra a trajetória de desaceleração, condição colocada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para iniciar o corte na taxa básica de juros.

A Selic está em 13,75% ao ano e, na próxima semana, é esperado que o comitê do Banco Central comece um ciclo de redução da taxa. O Focus mantém a projeção para o índice em 12% ao fim do ano, mostrando o espaço para cortes nas quatro reuniões que acontecem neste ano.

Os analistas também revisaram para baixo a projeção do câmbio para 2023. Pela primeira vez neste ano, o mercado prevê que o dólar encerre em menos de 5 reais, mais precisamente em 4,97 reais. Na segunda-feira, 24, a moeda fechou a 4,73 reais. O dólar é um indicador importante porque tem grande influência na inflação.

Além da inflação deste ano, os analistas do mercado revisaram para baixo a projeção para 2024, em 3,90%, dentro do teto para o próximo ano — de 4,50%. Para 2025, também houve revisão para baixo, passando de 3,59% para 3,50%. Para 2026, a estimativa foi mantida em 3,50%.