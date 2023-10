Mercado projeta crescimento em ritmo mais lento e inflação menor neste ano

Analistas do mercado financeiro revisaram para baixo as projeções de dois importantes indicadores da economia. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a estimativa de crescimento do PIB é de 2,90%, ligeiramente menor que os 2,92% projetados nas últimas quatro semanas. Já o IPCA, a inflação oficial do país passou de 4,75% para 4,65% no relatório desta segunda-feira, 23.

A redução na projeção do PIB ocorre após o resultado do setor de serviços, que surpreendeu negativamente com a redução de 0,9% em agosto. As atividades representam o principal setor do PIB brasileiro. A projeção do mercado brasileiro é menor que o estimado pelo governo, em 3,2% para este ano, e por entidades internacionais como o FMI (3,1%) e a ONU (3,3%). Para o próximo ano, os analistas mantiveram a estimativa em 1,5%, indicando uma desaceleração da economia neste horizonte.

No caso da inflação, o mercado financeiro revisou o indicador para baixo pela segunda semana consecutiva. A projeção para o IPCA está dentro do teto da meta para este ano, que é de 4,75%. A desaceleração no preço dos alimentos é um dos fatores que ajuda a explicar a redução projetada pelo mercado. Para 2024 também houve revisão, de 3,88% para 3,87%. O teto da meta para o próximo ano é de 4,5%, sendo o centro dela em 3%.