Mercado prevê que Selic cairá para 6,75%

Os analistas do mercado financeiro estimam que o Banco Central reduzirá a Selic em 0,25 ponto porcentual, para 6,75% na reunião desta quarta-feira. A projeção é do Boletim Focus divulgado nesta segunda. Os economistas revisaram também a estimativa do crescimento do PIB neste ano, de 2,66% para 2,70%. A estimativa para a alta na atividade econômica no ano que vem permanece em 3%.

O Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, se reúne entre os dias 6 e 7 para decidir sobre a taxa básica de juros. A Selic está atualmente em 7%, o menor patamar desde que o sistema de metas foi criado, em 1999.

A avaliação do mercado é que o ciclo de cortes iniciado em outubro de 2016 esteja próximo do fim. Segundo o Focus, o BC deve voltar a subir os juros no próximo ano, e a Selic deve encerrar 2019 em 8%.

A taxa básica de juros é usada como referência no mercado financeiro, e o Copom modifica-a para conter a inflação.

A análise dos economistas ouvidos pelo Focus é que os preços subam 3,94% neste ano, queda ante previsão de 3,95% na semana passada. A meta para 2018 é de 4,5%. Para 2019, a estimativa é de que o IPCA fique em 4,25%, o centro da meta definido pelo governo para aquele ano. Em 2017, o IPCA teve alta de 2,95%.