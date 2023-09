Mercado Livre e Shopee são aprovadas em programa de isenção fiscal

As empresas de comércio eletrônico Mercado Livre e Shopee foram certificadas no Remessa Conforme, programa da Receita Federal que concede isenção do imposto de importação em compras de até US$ 50 para as empresas participantes.

O programa tem como objetivo principal combater a evasão fiscal, isentando o Imposto de Importação em transações até US$ 50 para as empresas do programa, desde que os tributos sejam cobrados no ato da compra. Antes da implementação do programa, a cobrança de tributos ocorria apenas quando a mercadoria chegava ao Brasil.

A entrada de Mercado Livre e Shopee ao programa é significativa, pois, até a última semana, as empresas já certificadas representavam cerca de 67% do total de remessas enviadas ao país, conforme dados da Receita Federal. Outras grandes empresas de comércio eletrônico, como Shein, AliExpress e Sinerlog, já haviam sido habilitadas no programa. A Amazon também solicitou adesão, mas ainda aguarda formalização na publicação oficial.