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Mercado global recua com alta do petróleo e temor sobre juros nos EUA

Investidores estimam que o Fed Funds passaria da faixa de 3,5% a 3,75% para 3,75% a 4% ao ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 08h22
Mercado financeiro: o valor das stablecoins pode chegar a 2 trilhões de dólares até 2028
Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a pressionar ativos de risco no mundo todo (Moment/Getty Images)
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Os mercados globais operam em queda nesta terça-feira, 15, diante da alta do petróleo e da expectativa em torno da decisão de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam em baixa, os mercados europeus recuam e os índices futuros de Wall Street também operam no vermelho.

O petróleo avança cerca de 2%, reacendendo o temor de uma pressão sobre a inflação global. Ao mesmo tempo, 92,5% dos analistas do mercado americano precificam uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos no comunicado que será divulgado nesta quarta-feira, 16. Com isso, o Fed Funds passaria da faixa de 3,5% a 3,75% para 3,75% a 4% ao ano.

Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a pressionar ativos de risco no mundo todo. Com uma remuneração maior nos títulos americanos, considerados referência global de baixo risco, investimentos em renda variável e outros ativos mais arriscados podem perder atratividade.

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Na Ásia, o Xangai caiu 0,54%; Shenzhen, 0,72%; Nikkei, 0,01%; Hang Seng, 1,00%; Kospi, 0,85%; e Taiex, 0,77%. Por volta das 8h, na Europa, Londres recuava 0,14%; Frankfurt, 0,30%; e Paris, 0,19%. Os índices STOXX 50 (-0,07%) e STOXX 600 (-0,11%) também registravam baixa.

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No mercado futuro americano, o Dow Jones recuava 0,27%, o Nasdaq caía 0,20% e o futuro do S&P 500 tinha baixa de 0,21%.

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