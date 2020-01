Mercado financeiro baixa para 3,58% a previsão de inflação para 2020

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram ligeiramente para baixo a previsão para a inflação em 2020. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 13, a previsão é que o indicador feche o ano em 3,58%, enquanto na semana passada a previsão era de 3,60%. A aposta do mercado é que os preços desacelerem e fiquem abaixo do patamar de 2019.

A previsão está abaixo da meta prevista pelo governo para este ano, que é de 4%. Porém, há uma margem de tolerância de um ponto e meio porcentual para baixo ou para cima. Essa foi a primeira edição do boletim após os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2019, que fechou em 4,31%, pouco acima do centro da meta e também maior que a última previsão do mercado, de 4,13%. Segundo o IBGE, responsável pela divulgação do resultado da inflação, o IPCA de 2019 aumentou por causa da disparada no preço das carnes no fim do ano.

A previsão para o crescimento da economia ficou estável nesta semana. A projeção é que o Produto Interno Bruto do país feche o ano em 2,3%. Caso se confirme, será o maior crescimento desde 2013, quando o Brasil registrou PIB de 3%. Os resultados de 2019 serão conhecidos em março, mas a expectativa do mercado é que o país tenha crescido 1,17%, pouco acima do resultado de 2018, de 1,10%.

Outros indicadores