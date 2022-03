Mercado espera mais inflação e mais juros mesmo após nova alta da Selic

Na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a nona alta consecutiva na taxa básica de juros, a Selic, o mercado estima que há mais para vir por aí. Segundo dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Banco Central, a taxa de juros deve encerrar o ano em 13%, acima dos 11,75% ao ano vigentes atualmente. A estimativa é superior aos 12,75% projetados na semana passada. Os analistas consultados pelo BC também veem irradiação de juros altos por mais tempo. Para 2023, os analistas projetaram que o índice chegue a 9%, terceira revisão consecutiva.

O movimento de alta de juros, que começou em março do ano passado, está intimamente ligado com a pressão inflacionária. Na visão dos analistas, porém, ela não deve ceder tão cedo. Para 2022, o mercado prevê novamente a perda da meta, com o IPCA, o índice oficial, encerrando o ano em 6,69%, acima dos 6,65% da semana passada e mais de um ponto percentual acima da estimativa do mês passado, de 5,56%. Com a herança da inflação alta em 2021 e fatores de estresse vindos para 2022, como a alta das commodities, os preços sofreram um novo choque com o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus efeitos no petróleo e outros produtos, como grãos. Tudo isso, deixa a inflação que já começou o ano acima da margem de tolerância da meta (3,5% com tolerância até de 5%) ainda mais distante.

As altas consecutivas nos juros pelo Banco Central são uma ferramenta para que a autoridade monetária não perca a meta pelo terceiro ano consecutivo. Segundo a projeção do mercado para esta semana, a previsão é que a inflação fique em 3,75%. A estimativa é superior ao centro da meta, de 3,25%, mas dentro da tolerância, que vai até 4,75%.