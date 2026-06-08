ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Mercado eleva projeções para inflação e juros em meio a incertezas internas e externas

Boletim Focus mostra deterioração das expectativas para IPCA e Selic, enquanto crescimento econômico segue praticamente estável

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 09h54 | Atualizado em 8 jun 2026, 11h03
Banco Central
Banco Central (Agência Estado/VEJA)
Continua após publicidade
Mercado eleva projeções para inflação e juros em meio a incertezas internas e externas Priorize VEJA no Google

O mercado financeiro voltou a revisar para cima as projeções de inflação e juros no Brasil, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 08, reforçando a percepção de que o processo de convergência da inflação para a meta continua mais desafiador do que o esperado.

Para 2026, a estimativa para o IPCA subiu de 5,09% para 5,11%, enquanto para 2027 avançou de 4,02% para 4,03%. O movimento também foi acompanhado por uma revisão na expectativa para a taxa Selic, que passou de 13,25% para 13,50% em 2026 e de 11,25% para 11,50% em 2027.

Na avaliação de Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, as mudanças reforçam uma tendência observada pelo mercado há meses. Segundo ela, a combinação entre inflação resistente e juros mais elevados indica que o Banco Central pode precisar manter uma postura mais restritiva por um período prolongado. “O relatório desta semana não trouxe uma crise nem uma surpresa dramática. Trouxe algo talvez mais relevante: a confirmação de uma tendência. Há sete dias, o mercado acreditava em menos inflação e menos juros. Hoje acredita em mais inflação e mais juros”, afirma.

Apesar da deterioração das expectativas para preços e política monetária, o crescimento econômico permaneceu praticamente inalterado. A projeção para o PIB de 2026 passou de 1,90% para 1,91%, enquanto as estimativas para 2027 e 2028 foram mantidas em 1,70% e 2%, respectivamente.

Siga
Continua após a publicidade

Para Edgar Araújo, CEO da Azumi Investimentos, o dado reforça uma leitura desconfortável para os agentes financeiros. Segundo ele, uma atividade econômica resiliente não necessariamente representa um cenário mais saudável quando acompanhada por inflação persistente. “O PIB pode até mostrar melhora, mas isso não significa necessariamente uma economia mais saudável se a inflação continuar resistente e as expectativas seguirem distantes da meta. O crescimento, nesse caso, pode mascarar uma pressão inflacionária que obriga o Banco Central a manter uma postura conservadora por mais tempo”, avalia.

Além do cenário doméstico, investidores também acompanham o aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A proposta de novas tarifas sobre produtos brasileiros adiciona um componente extra de incerteza ao ambiente econômico, com potencial impacto sobre câmbio, fluxo de capitais e custo de financiamento. Segundo Araújo, mesmo que os efeitos diretos dependam do alcance das medidas e das negociações entre os países, o mercado costuma antecipar riscos. A percepção é compartilhada por Valdir Piran Jr., CEO da Intra. Para ele, o cenário exige cautela por parte dos investidores e reforça a importância de ativos com maior previsibilidade. “A melhora das projeções de PIB mostra que a atividade continua resiliente, mas isso não elimina os desafios relacionados à inflação e às expectativas ainda acima da meta”, destaca.

Continua após a publicidade

No câmbio, as revisões foram mais positivas. A projeção para o dólar caiu de 5,16 reais para 5,15 reais em 2026 e de 5,25 reais para 5,20 reais em 2027. Ainda assim, a melhora foi insuficiente para compensar a piora das expectativas para inflação e juros.

Publicidade
TAGS:
Boletim Focus
Dólar
Economia
Juros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).