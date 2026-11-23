Analistas do mercado financeiro elevaram as projeções para o dólar e a inflação, mas reduziram a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2026, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23.

A previsão para a inflação subiu 0,04 ponto percentual em uma semana, de 5,11% para 5,15%. Já a estimativa de crescimento econômico recuou de 1,72% para 1,70%, uma queda de 0,02 ponto percentual. É a sexta semana consecutiva de revisão para baixo da expectativa de crescimento da economia brasileira em 2026.

No caso do dólar, a revisão foi mais expressiva. A projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2026 passou de 5,40 reais para 5,55 reais, uma alta de 2,77%. Para 2027, a estimativa subiu de 5,45 reais para 5,50 reais, avanço de 0,9%. Já para 2028, a previsão também foi revisada para cima, de 5,48 reais para 5,50 reais.

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A estimativa para a taxa Selic ao fim de 2026 permaneceu em 13,75% ao ano. Para 2027, houve uma revisão de 12,75% para 13% ao ano, enquanto a projeção para 2028 ficou inalterada em 11% ao ano.