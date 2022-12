Mercado eleva projeção da Selic para 11,75% em 2023 devido a risco fiscal

Com o encaminhamento da PEC da Transição pelo novo governo com a proposta de gasto extrateto de 198 milhões de reais em quatro anos, o mercado aumentou mais uma vez a projeção da Selic para o final de 2023, para 11,75% ao ano. Na semana anterior, a projeção era de 11,50% e há quatro semanas de 11,25%, conforme mostrou o Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 5. Ao mesmo tempo, a estimativa da dívida líquida do setor público em relação ao PIB para 2023 aumentou 0,5 ponto percentual em relação à semana passada, para 61,5%.

A Selic está atualmente em 13,75% ao ano e o mercado projeta estabilidade na próxima decisão do Copom que será realizada na última reunião do ano, na próxima quarta-feira, 7. Ainda assim, para o ano que vem há previsão de redução dos juros básicos da economia, uma vez que a inflação arrefeceu. Porém, a magnitude da redução dependerá diretamente do aumento do risco fiscal que virá com a aprovação da PEC da Transição.

Já a projeção do PIB para o final de 2022 foi revista pelo Boletim Focus de 2,81% na semana passada para 3,05% — há quatro semanas, o crescimento previsto era de 2,76%. A alta se deve principalmente aos bons resultados do setor de serviços no terceiro trimestre, que responde por 70% do PIB e cresceu 1,1% no período. Para 2023, a expectativa para o crescimento do país subiu 0,05 ponto percentual em relação à semana passada, para 0,75%.

O IPCA para 2022, por sua vez, que vem sendo pressionado principalmente no grupo alimentos e bebida, foi revisado para uma leve alta positiva, de 5,91% na semana passada para 5,92%. Para 2023, a estimativa sobre os preços subiu de 5,02% para 5,08%. Já o câmbio para este ano foi reduzido de 5,27 reais para 5,25 reais, enquanto ficou estável em 5,25 reais para 2023.