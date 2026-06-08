Mercado eleva projeção da Selic e vê inflação de 5,11% em 2026, mostra Focus

O mercado financeiro voltou a elevar suas projeções para a inflação de 2026, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 8. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 5,09% para 5,11%, marcando a 13ª alta consecutiva nas previsões e mantendo a inflação acima do teto da meta perseguida pela autoridade monetária.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,02% para 4,03%. Já para 2028 houve leve recuo, de 3,66% para 3,65%, enquanto a projeção para 2029 permaneceu estável em 3,50%.

No campo da política monetária, os economistas elevaram as estimativas para a taxa básica de juros. A projeção para a Selic ao fim de 2026 passou de 13,25% para 13,50%, enquanto a expectativa para 2027 avançou de 11,25% para 11,50%. O movimento interrompe semanas de estabilidade nas projeções e reforça a percepção de que os juros devem permanecer elevados por mais tempo. Para 2028 e 2029, as previsões foram mantidas em 10%.

As projeções para o dólar seguiram em trajetória de queda. A estimativa para a moeda americana ao fim de 2026 recuou de 5,16 reais para 5,15 reais. Para 2027, a expectativa caiu de 5,25 reais para 5,20 reais. Em 2028, a projeção foi mantida em 5,30 reais, enquanto para 2029 houve redução de 5,40 reais para 5,35 reais.

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Já as perspectivas para a atividade econômica tiveram leve melhora. O mercado elevou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 de 1,90% para 1,91%. Para 2027, a estimativa permaneceu em 1,70%, enquanto as previsões para 2028 e 2029 seguiram em 2%.

O relatório Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia brasileira e serve como termômetro das expectativas para inflação, juros, câmbio e crescimento econômico.