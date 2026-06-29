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Mercado eleva perspectiva para crescimento do PIB em 2026, aponta Focus

Para a taxa básica de juros da economia, a Selic a perspectiva se manteve inalterada em 14% ao ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 08h51
Sede do Banco Central
Já as perspectivas para os demais indicadores seguem inalteradas (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Os analistas do mercado financeiro elevaram as perspectivas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 de 1,98% para 1,99%, mostra boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 29. Essa foi sexta semana seguida em que o Focus aponta crescimento da economia brasileira.

Já as perspectivas para os demais indicadores seguem inalteradas. O Focus aponta que a inflação de 2026, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve encerrar 2026 em 5,33%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para 2027, a estimativa é de uma inflação de 4,17%.

Para a taxa básica de juros da economia, a Selic a perspectiva se manteve inalterada em 14% ao ano. No começo do mês, o mercado estimava uma Selic a 13,25% ao fim de 2026. Para 2027, a estimativa é de uma Selic a 12% ao ano.

Já para o dólar, os analistas calculam o câmbio a 5,20 reais ao fim de 2026. No caso de 2027, a perspectiva é de um dólar a 5,28.

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O relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira.

O boletim traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado e não do Banco Central.

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