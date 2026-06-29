Mercado eleva perspectiva para crescimento do PIB em 2026, aponta Focus

Os analistas do mercado financeiro elevaram as perspectivas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 de 1,98% para 1,99%, mostra boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 29. Essa foi sexta semana seguida em que o Focus aponta crescimento da economia brasileira.

Já as perspectivas para os demais indicadores seguem inalteradas. O Focus aponta que a inflação de 2026, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve encerrar 2026 em 5,33%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para 2027, a estimativa é de uma inflação de 4,17%.

Para a taxa básica de juros da economia, a Selic a perspectiva se manteve inalterada em 14% ao ano. No começo do mês, o mercado estimava uma Selic a 13,25% ao fim de 2026. Para 2027, a estimativa é de uma Selic a 12% ao ano.

Já para o dólar, os analistas calculam o câmbio a 5,20 reais ao fim de 2026. No caso de 2027, a perspectiva é de um dólar a 5,28.

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O relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira.

O boletim traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado e não do Banco Central.