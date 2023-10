Mercado aumenta projeção da Selic para 2024 e 2025

Analistas do mercado financeiro reduziram a projeção para a inflação pela terceira semana seguida. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 4,63%, 0,03 ponto abaixo da previsão de semana passada e 0,23 ponto a menos que um mês atrás. Para o ano que vem, a revisão foi para cima, de 3,87% para 3,9%, e também houve elevação na estimativa para os juros.

Os analistas consultados pelo Banco Central mantem a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, em 11,75% neste ano — indicando mais dois cortes de meio ponto nas duas próximas reuniões — a primeira nesta semana e a segunda em meados de dezembro. Para o ano que vem, entretanto, os analistas subiram a projeção: o mercado espera a Selic a 9,25% ao final do próximo ano, 0,25 ponto acima do que o estimado na semana anterior, e de 8,75% ao final de 2025, também 0,25 ponto acima do que o anteriormente projetado.

As revisões do Focus indicam um ritmo menor no corte de juros a médio e longo prazo. Além do cenário internacional, ainda desafiador, a questão fiscal brasileira está no radar. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “dificilmente” o Brasil irá cumprir a meta fiscal de 2024, que é zerar o déficit fiscal, o que desanimou os investidores. A meta está no novo arcabouço fiscal, aprovado em agosto deste ano.