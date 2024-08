Mercado aumenta projeção da inflação pela sexta semana e prevê PIB em 2,43%

Analistas do mercado financeiro subiram, pela sexta semana consecutiva, a projeção para o índice de inflação oficial para este ano. Segundo dados compilados pelo Boletim Focus, do Banco Central, nesta segunda-feira, 26, o IPCA deve encerrar o ano em 4,25%, ligeiramente acima dos 4,23% projetados na semana passada. O mercado também elevou a previsão para o próximo ano, e a estimativa é que a inflação termine 2025 em 3,93%.

A cada semana que passa, a inflação vista pelo mercado se aproxima do teto da meta, de 4,5% para este ano. A pressão inflacionária aumenta também a pressão no Banco Central na decisão sobre a taxa de juros. Apesar da aposta de algumas casas de análise que a taxa Selic, em 10,5% vai subir, o Focus mostra uma estabilidade nas projeções, com a taxa prevista para os 10,5% até o fim deste ano.

Petróleo mais alto, seca que pode pressionar a conta de luz e o dólar em patamar mais alto são fatores que pressionam os preços no país. De acordo com o Focus, a expectativa do mercado é que a moeda americana encerre o ano aos 5,32 reais.

Os analistas também revisaram para cima a projeção para o PIB. Segundo os dados desta semana, a expectativa é que a economia brasileira avance 2,43% este ano, 0,2 ponto acima do previsto na semana passada. Há um mês, os economistas acreditavam em um avanço de 2,19% da economia neste ano.