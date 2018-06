Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 mi; veja dezenas sorteadas

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado no concurso 2050 da Mega-Sena. Como não houve ganhadores, o prêmio acumulou e deve pagar 35 milhões de reais no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas neste sábado foram: 08 – 31 – 32 – 33 – 38 – 50.

A probabilidade de acertar a sena é de uma em 50 milhões com uma aposta simples (seis dezenas) de 3,50 reais. As chances aumentam para uma em 10 mil com uma aposta de 15 números, que custa 17.517,50 reais.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 34 apostas acertaram a quina e ganharam um prêmio de 75.709,93 reais cada uma. Outras 3.540 apostas fizeram a quadra e vão ganhar 1.038,79 reais de prêmio.

Os prêmios devem ser buscados em até 90 dias após o sorteio. Depois disso, eles prescrevem e os recursos são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).