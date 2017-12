Mega da Virada: saiba até quando apostar e como receber

A Mega da Virada deve pagar um prêmio de 280 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.000, que será sorteado no último dia do ano.

Veja abaixo algumas informações sobre a Mega da Virada:

Quanto custa a aposta

A aposta de seis números custa 3,50 reais. É possível apostar até 15 números no mesmo bilhete – nesse caso, a aposta custa 17.517,50 reais.

Até quando apostar

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 14h de domingo, dia 31. A Caixa recomenda que os apostadores não deixem para jogar na última hora, pois nem todas as lotéricas vão abrir no domingo.

Quando será o sorteio

Os números serão sorteados a partir das 20h50 de domingo, 31, com transmissão ao vivo por diversos canais da TV aberta.

E se não sair ganhador?

O prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números e assim por diante.

Qual foi o maior valor já pago?

Em valores reais, o maior prêmio já distribuído foi o da Mega da Virada de 2012, que pagou 244 milhões de reais – equivaleria hoje a 312 milhões de reais.

Quantos apostadores acertaram a Mega da Virada

Desde 2009, o número de acertadores das seis dezenas variou de dois a até seis apostadores.

Quando resgatar o prêmio

O prêmio deve ser resgatado em até 90 dias. Depois disso, o apostador perde direito ao prêmio e o valor é repassado ao Fies.

Onde receber o prêmio

O prêmio pode ser resgatado em qualquer casa lotérica. Acima de 1.332,78 reais, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de 10.000 reais são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Locais mais sorteados

São Paulo é o Estado com mais apostadas premiadas. Apostas de Santa Rita do Passa Quatro (2009), Mauá (2011), Franca (2012), São Paulo (2012 e 2014) e Cerquilho (2015) já acertaram a Mega da Virada.

Números mais sorteados

Os números mais sorteados foram: 36 (3 vezes) e 02, 05, 10, 11, 20, 51, 53 e 56 (2 vezes cada).