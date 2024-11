Maratona de leilões de SP: Loteria Estadual é vendida por R$ 600 milhões

Em mais um pregão da maratona de leilões promovida pela gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Loteria Estadual foi arrematada por 600 milhões de reais nesta sexta-feira, dia 1º, na sede da B3. O leilão, realizado na sede da bolsa de valores de São Paulo, marcou a vitória do consórcio português Aposta Vencedora, liderado por Alexandre Manoel da Silva, que foi secretário de loterias nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

O leilão desta sexta-feira foi o terceiro da série de concessões e parcerias promovidas pelo governo de São Paulo nesta semana. “Com o que ganhamos nesta semana e o que estimamos atrair ao longo do ano, estamos falando de quase 25 bilhões de reais, um mês que vamos fechar com um resultado muito bom”, afirmou o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

O projeto prevê 31 unidades exclusivas e mais de 11.000 pontos não exclusivos em todo o território paulista. O consórcio português poderá explorar o serviço de maneira física ou virtual.

Os jogos vão incluir diferentes tipos de apostas, como previsões esportivas, jogos de números e raspadinhas. A empresa vencedora vai decidir quais desses jogos serão oferecidos.

O contrato também exige que as apostas sejam protegidas, para evitar o acesso de crianças e adolescentes. Além disso, qualquer ponto de venda físico deve ficar a pelo menos 300 metros de distância de creches e escolas de ensino básico.

A estimativa do governo é arrecadar 3,4 bilhões de reais para os cofres públicos, que serão investidos no desenvolvimento de políticas públicas na área da Saúde.

“Essa outorga fixa tem endereço: será aplicada em dois locais onde há carência de leitos. O Hospital de Itapetininga que existe hoje já não dá mais conta de atender, é uma estrutura muito antiga. Nós vamos construir um hospital novo, que vai atender ao menos 13 municípios na região. A mesma coisa acontece na região de Araçatuba, onde faremos o Hospital Regional de Birigui. Cada uma das unidades terá mais de 200 leitos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas após o leilão.

Na próxima segunda-feira, 4, será realizado o quarto leilão da maratona, com o segundo lote da PPP Novas Escolas. A série de leilões do governo de São Paulo termina em 28 de novembro, com o pregão do projeto Nova Raposo. Até agora, além da Loteria Estadual, foram realizados leilões da Rota Sorocabana e Novas Escolas Oeste.