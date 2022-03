Maluma, ex de Anitta, vira investidor de streaming

O cantor e compositor colombiano Maluma, que conquistou o mundo com suas músicas do estilo reggaeton, está investindo na Trebel, um streaming de download de música, concorrente do Spotify e Apple Music. Diferente desses, a plataforma não cobra taxas dos usuários, o que tem ajudado a popularizar o serviço.

A Trebel está avaliada em 200 milhões de dólares e vem recebendo aportes milionários. O grupo de mídia da Indonésia MNC Group investiu 25 milhões de dólares. A entrada de investidores como o músico que é ex de Anitta, o jogador da NBA Thaddeus Young, o investidor Christopher Burch, e o executivo do setor farmacêutico Alejandro Grisi, elevou o valor para 45 milhões de dólares.

O cantor irá atuar como consultor do CEO, Gary Mekikian, para auxiliar na expansão do streaming em toda a América Latina e em novos mercados potenciais. A plataforma possui 5,2 milhões de usuários ativos, com presença no México, América Central e América do Sul, mas quer ganhar maior penetração nessas regiões e expandir para o mundo. No

primeiro semestre deste ano, o serviço foi disponibilizado nos Estados Unidos e na Indonésia. “Maluma é um grande ganho para nós”, disse Mekikian em reportagem para a Bloomberg. O cantor colombiano já alcançou diversos prêmios importantes da música, entre eles o Grammy Latino e o MTV Europe Music Award e o Billboard Latin Music Award, conquistando o top 10 do da Bloomberg na lista das 25 maiores estrelas pop do mundo, em 2020.