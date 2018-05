Mais filhos estão dispostos a comprar presente, mas valor diminui

Mais filhos estão dispostos a presentar suas mães neste ano. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 63% dos entrevistados pretendem dar um agrado no Dia das Mães, número ligeiramente superior ao ano passado, quando 59% responderam da mesma forma.

O valor médio do presente, no entanto, diminuiu na comparação com a mesma data no ano anterior, passando de 222 reais para 211 reais, queda de quase 5%.

Outro levantamento, esse feito pelo Mercado Livre para o Ibope Conecta, mostra que a maioria das mães quer ganhar itens de moda e beleza.

Calçados, roupas, bolsas e beleza juntos representam 75% das menções entre os presentes que elas desejam receber. Os smartphones ficaram em terceiro lugar, com 24%, seguidos por produtos de casa e decoração (19%).

O desejo das mães está alinhado com o que os filhos pretendem comprar, conforme a pesquisa do Mercado Livre. Eles citaram a categoria de moda mais do que as outras, com 40% do total, seguida por beleza, com 34%.

As flores foram a terceira opção mais mencionada pelos entrevistados, com 19%, praticamente empatadas com a de bijuterias, joias e relógios (18%). Os smartphones receberam 12% das menções.

Na pesquisa da FecomércioSP, os itens preferidos para presentear as mães também são vestuário, com 34,5% do total, seguido por perfumes (15,5%), cosméticos (8,5%) e eletrodomésticos (3,6%).

O levantamento da federação mostra ainda que 80% dos consumidores pretendem pagar os mimos à vista. Todavia, na prática acaba ocorrendo que a maioria dos consumidores acaba sucumbindo às facilidades e tentações do parcelamento, principalmente com o cartão de crédito (19%), diz a entidade.