Mais de 90% dos postos de gasolina no Rio estão sem combustível

Mais de 90% dos postos de gasolina no município do Rio de Janeiro estão sem combustível nesta sexta-feira (25), segundo estimativas do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência (Sindcomb) da cidade. Este é o quinto dia consecutivo da greve dos caminhoneiros, que afeta o abastecimento em postos de todo o país.

De acordo com a entidade, postos com transportadores próprios tentaram levar caminhões para abastecer na Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) e trazer mais combustível pela manhã, mas foram impedidos pelos manifestantes.

Dos poucos postos que ainda estão abastecendo na capital fluminense, grande parte só tem gasolina aditivada e os clientes têm de enfrentar enormes filas.

Em São Paulo, a dificuldade em abastecer também afetou o trânsito e o transporte público. A capital paulista amanheceu com trânsito abaixo da média, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do município, e a frota de ônibus foi reduzida para 59% pela manhã, já que os coletivos não puderam ser abastecidos, de acordo com a SPTrans.

A coleta de lixo comum e reciclável na cidade foi suspensa e os Ecopontos estão fechados. Nesta sexta-feira, apenas serviços críticos estão funcionando na cidade, como a limpeza de feiras, recolhimento de animais mortos e coleta de resíduos hospitalares.

Serviços de limpeza urbana como a varrição de vias e logradouros foram reduzidos. Atendimento de saúde e aulas nas escolas, por sua vez, não foram comprometidos.