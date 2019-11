Magazine Luiza firma parceria para venda de celulares nas lojas da Marisa

Magazine Luiza e a Marisa firmaram um acordo para venda de celulares. Segundo comunicado das empresas, o Magalu terá ‘loja dentro da loja’ na Marisa e ficará responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa, conforme comunicados de ambas as varejistas nesta quinta-feira, 21.

“Um dos objetivos do Magalu será fomentar as vendas de produtos como smartphones e acessórios”. O Magalu afirma que também deve comercializar serviços de garantia estendida, proteção contra roubo ou quebra além de cartões de conteúdo.

Já a Lojas Marisa afirmou que, nesse modelo de negócios, um dos objetivos da empresa será de melhorar o mix de produtos, assim como alavancar o fluxo de clientes em loja. O Magazine Luiza será responsável pela estratégia comercial, disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos colaboradores.

Retirada

No comunicado, o Magazine Luiza informou que a parceria também irá possibilitar a retirada de produtos comprados no site do Magazine Luiza também em lojas físicas, incluindo regiões como Rio de Janeiro e Brasília, onde o Magazine Luiza ainda não tem presença física.

(Com Reuters)