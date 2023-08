Lula volta a falar em alternativas ao dólar, agora com moeda dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 23, que uma moeda comum para transações comerciais entre os países do Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — reduziria as vulnerabilidades dessas nações.

Desde que assumiu para seu terceiro mandato, Lula questiona o uso do dólar para transações comerciais quando os Estados Unidos não estão envolvidos. “A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimentos entre os membros do Brics aumenta as nossas opções de pagamento e reduz as nossas vulnerabilidades”, disse Lula em discurso na sessão plenária de abertura da reunião de cúpula do Brics, realizada em Johanesburgo, na África do Sul.

O discurso de Lula ganha coro na ex-presidente Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e atual mandatária do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), o banco dos Brics. Na terça-feira, 21, Dilma afirmou que o banco planeja emprestar nas moedas sul-africana e brasileira como parte de um plano para reduzir a dependência do dólar e promover um sistema financeiro internacional com outros protagonistas.