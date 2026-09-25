Lula decide hoje se vai proibir as bets e pode anunciar medidas contra endividamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidi hoje se deve anunciar nesta sexta-feira, 25, em São Paulo, uma medida provisória (MP) que prevê o fim das operações de empresas de apostas (bets) no país. A cerimônia também terá medidas voltadas à redução do endividamento das famílias. O anúncio ocorre a nove dias das eleições.

A intenção de proibir as bets foi antecipada pelo presidente durante um comício em Maceió, na noite de quinta-feira. Lula afirmou que apresentaria “anúncios importantes e que pretende encerrar as atividades dessas empresas antes que elas provoquem danos maiores à população”.

A medida em preparação pelo governo deverá atingir tanto os cassinos virtuais, como os jogos conhecidos como “tigrinho”, quanto as apostas de quota fixa, realizadas com base em eventos esportivos e outros acontecimentos reais. Segundo auxiliares do presidente, o governo chegou a avaliar uma restrição apenas aos cassinos on-line, mas optou por estender a proibição a todas as modalidades de apostas pela internet.

A decisão terá impacto sobre clubes de futebol que mantêm contratos de patrocínio com empresas do setor. Por isso, o governo também prepara medidas para auxiliar as equipes, com possibilidade de linhas de crédito e iniciativas para aliviar dívidas. Essas ações, porém, devem ser anunciadas somente após as eleições. Durante o discurso em Alagoas, Lula lembrou que o futebol brasileiro conquistou títulos mundiais antes da existência das plataformas de apostas.

Continua após a publicidade

O Palácio do Planalto apresentou a agenda desta sexta-feira como um conjunto de “novas medidas de proteção às famílias e à economia popular”.

Entre as iniciativas está também um programa destinado a enfrentar o endividamento da população. A proposta deverá concentrar-se em dívidas antigas, que seriam adquiridas pelo governo como parte de uma estratégia para reduzir o peso desses débitos sobre as famílias.

Continua após a publicidade

“Vou anunciar outras coisas boas também para a sociedade. Eu estou preocupado com as dívidas”, afirmou Lula na quinta-feira.

As apostas de quota fixa foram autorizadas no Brasil em 2018, durante o governo Michel Temer, mas permaneceram sem uma estrutura regulatória efetiva até 2023, quando uma nova legislação foi aprovada. O mercado regulado começou a funcionar de fato em 2025, depois da regulamentação das regras pelo governo, da análise das empresas pela Fazenda e do pagamento de uma outorga de 30 milhões de reais pelas companhias autorizadas.

Continua após a publicidade

Desde então, o setor passou por novas restrições, em meio a estudos e levantamentos que apontam impactos sobre o endividamento e outros problemas associados às apostas. O tema ganhou ainda mais espaço no debate político neste ano, em meio à disputa eleitoral.

Lula tem ampliado as críticas às plataformas. No discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira, o presidente afirmou que as bets transformam “vício em lucro” e estariam “destruindo lares”.