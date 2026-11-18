O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta quarta-feira, 18, a aprovação do pacote fiscal apresentado na semana passada pelo governo, e que está na reta final das discussões no Congresso, e voltou a afirmar que este será apenas o “primeiro passo” da nova gestão de Lula no sentido de reformar as contas públicas.

“Devemos ver isso como um primeiro passo, e não como o único anúncio do governo como plano para os próximos anos”, disse Durigan, que falou a investidores por videoconferência em um evento do Bradesco BBI.

Em sua apresentação, o ministro reconheceu a necessidade de controlar o aumento das despesas da máquina federal, mas defendeu que isso deve ser feito sem prejuízo dos programas sociais, conforme a agenda que Lula sustentou durante a sua campanha.

“Existe o diagnóstico pelo presidente Lula de que não devemos expandir, mas preservar, a inclusão social através dos programas sociais, que Lula criou e historicamente melhorou”, disse. “Temos as condições para mantê-los, revisá-los e melhorá-los. ”

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O ministro também reconheceu a pressão que o desequilíbrio fiscal exerce sobre os juros e a necessidade de melhoras nessa frente que viabilizem taxas menores. Além disso, defendeu o cumprimento do centro das metas orçamentárias — e não nas bandas inferiores, como foi feito ao longo de todo o atual mandato de Lula — e o comprometimento com o superávit prometido a partir do ano que vem.

“Sabemos que os juros são muito altos mesmo em comparação com países pares; o resultado fiscal primário que o governo pode controlar vai melhorar com o passar dos anos”, disse. “O mais importante para nós é que melhoremos o fiscal para criar melhores condições para o BC baixar os juros”, acrescentou.