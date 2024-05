Luiz Marinho celebra criação de empregos e critica preocupações do BC

Durante seu discurso no evento comemorativo ao Dia do Trabalho em São Paulo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacou as realizações de sua gestão, celebrando a criação de 2,2 milhões de empregos nos últimos 15 meses. Na ocasião, ele criticou o as preocupações do Banco Central relacionadas às pressões inflacionárias atribuídas ao aquecimento do mercado de trabalho.

Uma taxa de desemprego que se mantém baixa e estável pode indicar que a economia está crescendo a um ritmo saudável, sem superaquecer. Isso pode levar o BC a considerar manter a Selic para controlar pressões inflacionárias sem frear o crescimento econômico. Ele criticou essa visão, sugerindo que a prioridade deve ser a manutenção da criação de empregos e o fortalecimento econômico, em vez de uma abordagem excessivamente cautelosa que poderia frear o crescimento.

O ministro também comemorou o aumento do salário mínimo, que, segundo ele, “voltou a subir acima da inflação”, uma medida que reflete não apenas a recuperação econômica, mas também um aumento no poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Essa valorização real do salário mínimo é vista como uma vitória significativa para a classe trabalhadora e um sinal de uma política econômica que busca equilibrar crescimento com justiça social.

A preocupação do BC, no entanto, é válida. Isso porque a geração de emprego, apesar de a taxa de desemprego ter subido de 7,8% para 7,9%, segue alta. Além disso, os rendimentos seguem em expansão e se mantêm em níveis altos. durante a pandemia, muitos trabalhadores não receberam reajustes salariais adequados e que a estabilidade dos preços tem permitido ajustes salariais acima da inflação. Portanto, esse ambiente, aliado a uma baixa taxa de desemprego, tem fortalecido a massa de rendimentos. “Pensando a médio prazo, a dinâmica inflacionária merece atenção, especialmente com a implementação da nova política para o salário mínimo, o que pode suscitar preocupações inflacionárias adicionais”, diz Cadilhac.

A resiliência do mercado de trabalho e a expansão dos salários, acima da inflação, jogam um papel duplo. Por um lado, sustentam o consumo e a demanda interna, contribuindo para o crescimento econômico. Por outro, podem acender sinais de alerta para pressões inflacionárias futuras, especialmente com a nova regra do salário mínimo, que pode impulsionar ainda mais os rendimentos. Isso coloca o Banco Central em uma posição delicada de equilibrar o estímulo à economia sem desencadear inflação.

Este não é um episódio isolado de crítica por parte do ministro ao Banco Central. Em março, ele já havia expressado descontentamento quando o BC sinalizou uma desaceleração na diminuição da taxa Selic, juntamente com uma preocupação sobre a baixa produtividade econômica. Na ocasião, Marinho atribuiu ao Banco Central uma parte da culpa pelo não cumprimento das projeções de emprego para 2023.

Ele argumentou que a demora na redução da Selic havia contribuído para que as empresas hesitassem em expandir seus quadros de funcionários, em meio a um ambiente de incerteza econômica. Marinho destacou que a política de juros altos foi, em sua visão, irresponsável e resultou na perda potencial de 400 a 500 mil empregos.