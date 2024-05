Resultado da Nvidia surpreende com lucro avançando 628% no 1º tri

A gigante dos semicondutores Nvidia reportou lucro líquido de 14,88 bilhões de dólares no primeiro trimestre fiscal, em uma alta anual de 628%. O lucro por ação chegou a 6,12 dólares ajustados, contra estimativa de 5,59 dólares ajustados.

O avanço é muito superior ao estimado pelo mercado. Analistas ouvidos pela Bloomberg estimavam que o lucro poderia ter subido 400%. Há um ano, a fabricante de chips americana foi lançada ao primeiro lugar no pódio das empresas vitoriosas na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial. De lá pra cá, o crescimento da companhia impressiona, conforme mostra esta reportagem de VEJA.

De acordo com o balanço, a receita da empresa bateu os 26,04 bilhões de dólares contra 24,65 bilhões esperados, impulsionada pelo avanço do desempenho da divisão de data center – com produtos como o chip H100, um acelerador de AI nas empresas.

Segundo a companhia, o crescimento no trimestre é resultado da demanda pela plataforma de computação Nvidia Hopper GPU.

A companhia disse que a “próxima onda de crescimento” está em formação com a produção da nova plataforma Blackwell. A Nvidia agora espera receita de 28 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal de 2025.

Continua após a publicidade

Por volta das 18h10 (horário de Brasília), os papéis da Nvidia subiam 4,05% no after market.

Projeção

Além dos resultados surpreendentes, a empresa segue otimista para o seu desempenho no segundo trimestre, com a explosão de demanda provocada pelo avanço da inteligência artificial generativa. A companhia prevê que sua receita no seu segundo trimestre fiscal, que termina em julho, alcançará 28 bilhões de dólares, mais do que o dobro do valor de um ano atrás. “Estamos prontos para nossa próxima onda de crescimento”, disse Jensen Huang, executivo-chefe da Nvidia, em um comunicado.