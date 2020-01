Luccas Neto sobre sucesso de seu boneco: ‘Falam que sou o novo Mickey’

Com mais de 416 mil unidades vendidas em 2019, o boneco do youtuber Luccas Neto foi o segundo brinquedo que mais faturou no Brasil no ano passado, somando 59 milhões de reais. O resultado, que ajuda um mercado em recuperação, também agrega mais valor à marca do influencer, que tem mais de 28,3 milhões de inscritos em seu canal voltado para o público infantil. Segundo Luccas, o segredo do sucesso do brinquedo – que desbancou as bonecas Barbie e LoL! na lista dos que mais faturaram no ano passado – é não ser fabricado para um gênero específico, e agradar tanto meninos como meninas.

O feito, incomum no mercado, leva o empresário de 27 anos se comparar com o Mickey. “Muitas pessoas falam que eu sou o novo Mickey. Isso é bem divertido de saber, porque eu sou fã alucinado do Mickey e do Walt Disney”, afirmou a VEJA. O boneco, lançado em 2019, foi desenvolvido em três meses e, segundo Luccas, surgiu após a profissionalização do canal de conteúdo infantil. “Depois da Xuxa, eu não conheci nenhum outro personagem live action para crianças no Brasil.”

O youtuber, que tinha como boneco preferido na infância uma figura de ação do Jean-Claude Van Damme, afirma que chorou quando viu o brinquedo com seu rosto pela primeira vez. “Hoje em dia, eu choro de emoção vendo crianças dormindo com o boneco ou até levando para o médico ou dentista, porque o boneco é o melhor amigo delas.”

Segundo o instituto NPD Group, que pesquisa o mercado de brinquedos no Brasil, o boneco foi o mais vendido do país nos meses de setembro e outubro, período de compras para o Dia das Crianças. No acumulado do ano passado, o brinquedo só perdeu em faturamento para carrinhos colecionáveis Hot Wheels, que tiveram receita de 80 milhões de reais e venderam 8,8 milhões de unidades. O carrinho, no entanto, tem um tíquete médio bem mais baixo do que o do brinquedo do youtuber: 9 reais contra 141 reais.

Em seu canal, Luccas Neto conta histórias por meio de ”Desenho Live Action”, no qual ele participa. Segundo o youtuber, a proximidade que as crianças criaram com as histórias fazem o sucesso do canal e dos produtos. Além do boneco, o youtuber assina uma linha de mais de 100 produtos infantis, como quebra-cabeças e jogos.

Na lista dos dez produtos que mais faturaram em 2019 do NPD Group, todos são carrinhos ou bonecas. O setor vendeu 81 milhões de itens no ano passado e faturou 4,2 bilhões de reais, 2% a mais que em 2018. Além dos carrinhos Hot Wheels e do estrante Luccas Neto, estão na lista bonecas LoL! Barbie e Baby Alive, todos brinquedos de linhas famosas voltadas para crianças.

De acordo com José Guedes, presidente do NPD Group no Brasil, o mercado brasileiro é tradicional e ainda resistente a avanços tecnológicos. “As crianças brasileiras ainda preferem carrinhos, bonecas e bonecos, em contraste com outros países, onde na lista dos mais vendidos aparecem brinquedos tecnológicos, jogos, lançadores.”