Litro da gasolina comum já é vendida por R$ 5 em postos de SP

Encher o tanque do carro está cada vez mais caro, principalmente se o combustível escolhido for a gasolina. Levantamento de preços divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que o litro da gasolina comum era vendido por até 4,999 reais em postos da cidade de São Paulo. Esse preço foi encontrado em um posto da avenida Ricardo Jafet, zona sul da cidade.

No último levantamento, o menor valor encontrado na cidade de São Paulo foi de 3,799 reais, praticado por postos localizados no Ipiranga, Vila Monumento e Sacomã, também na zona sul de São Paulo. O levantamento da ANP considera os preços praticados nos postos da cidade no período entre 2 e 8 de setembro.

No Acre, que possui o maior valor médio para a gasolina entre os Estados, o litro chega a ser vendido por 5,479 reais no município de Cruzeiro do Sul.

O preço da gasolina acumula uma alta de 18,01% nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. No ano, o aumento é de 9,43%.

O preço do litro do diesel S10 subiu na última semana, passando de 3,452 reais para 3,583 reais. O aumento deve impactar no custo do transporte e deve ser repassado mais tarde para o consumidor.

O preço do álcool também aumentou, passando de 2,626 reais para 2,690 reais. Vale a pena abastecer com álcool se o seu valor for até 70% do preço da gasolina.

Use a calculadora de VEJA para fazer esse cáculo: https://complemento.veja.abril.com.br/economia/calculadora-combustivel/