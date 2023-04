Lista de bilionários de 2023 tem menos nomes e um francês à frente de Musk

Em um cenário de inflação e juros em alta, ações em queda, abalos em empresas de tecnologia e instabilidade em bancos globais, a lista dos bilionários da Forbes conta com 28 nomes a menos em 2023. Ao todo, há 2.640 fortunas de pelo menos dez dígitos de dólares no mundo (e 51 delas são de brasileiros). Ao todo, os bilionários do planeta têm um patrimônio estimado em 12,2 trilhões de dólares, uma diminuição de 3,9%, ou de 500 bilhões de dólares, em relação à lista de março do ano passado.

O francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, lidera o ranking anual. Com uma fortuna estimada de 211 bilhões de dólares, ele, que havia ficado em terceiro lugar no ano passado, desbancou Elon Musk, proprietário da Tesla, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com 180 bilhões de dólares e 114 bilhões de dólares em patrimônio, respectivamente.

A primeira mulher na lista é a empresária francesa Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal. No fechamento do ano, ela está em 11º lugar, com 80,5 bilhões de dólares. Entre os brasileiros da lista, a primeira é uma mulher. Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, e sua família aparecem em 100º lugar no ranking geral, superando Jorge Paulo Lemann e família como os mais ricos do país. A fortuna de Vicky Safra soma 16,7 bilhões de dólares. O patrimônio de Lemann é estimado em 15,8 bilhões de dólares, em 108º lugar.

Mundo

Os Estados Unidos ainda possuem o maior número de bilionários, com 735 membros da lista, em valor coletivo de 4,5 trilhões de dólares. A China (incluindo Hong Kong e Macau) continua em segundo lugar, com 562 bilionários, no valor de 2 trilhões de dólares, seguida pela Índia, com 169 bilionários e 675 bilhões de dólares.