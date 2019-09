Lemann volta ao topo da lista da Forbes; veja os 10 mais ricos do Brasil

O empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann voltou a ser o brasileiro mais rico do mundo, segundo a lista dos bilionários do país divulgada pela revista Forbes, nesta quarta-feira, 25. O patrimônio estimado do executivo é de 104,71 bilhões de reais. Em março, Joseph Safra, proprietário do Banco Safra, tinha lhe tirado a liderança, após seis anos de dominância. Na lista dos Maiores Bilionários Brasileiros, Safra aparece na segunda colocação com fortuna de 95,04 bilhões de reais.

De acordo com a revista, Lemann perdeu a coroa no começo do ano por causa da problemática fusão das gigantes estadunidenses do setor alimentício Kraft e Heinz, em 2015, aposta de seu fundo de investimentos 3G Capital. Após um balanço negativo no primeiro semestre, o fundo vendeu na semana passada 25 milhões de papéis da empresa no mercado em um valor abaixo da cotação na ocasião e reduzindo de 22,14% para 20,1% sua participação na companhia.

A lista divulgada no começo do ano pertence ao levantamento mundial da Forbes Maiores Bilionários do Mundo enquanto essa edição colhe apenas os dados dos brasileiros.

Confira os dez brasileiros mais ricos em 2019: