Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos EUA

A Latam Brasil anunciou nesta quinta-feira, 9, que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos em razão dos impactos da crise do coronavírus nas operações da companhia, que derrubou o número de voos e escancarou as dificuldades do setor aéreo. A subsidiária brasileira se junta ao grupo e as afiliadas do Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos, que haviam entrado em maio com o processo de reestruturação de dívida com base no capítulo 11 da lei de falências americana, que equivale a recuperação judicial no Brasil. Em nota, a operação brasileira oriunda da fusão entre a Tam e a chilena Lan, classificou o movimento como “natural” devido o prolongamento da crise do coronavírus e as consequências no fluxo de operações da companhia. “Dado que o ambiente externo ainda não dá sinais fortes de recuperação, integrar o processo do Capítulo 11 é a melhor opção para a LATAM Airlines Brasil ter acesso às novas fontes de liquidez”, afirmou.

Segundo o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, a decisão visa que a empresa tenha acesso a novas fontes de financiamento, para que se adapte a nova realidade pós-pandemia e garanta a sustentabilidade a longo prazo. Em comunicado, Cadier afirma que o movimento da Latam pode ajudar em um acordo com o BNDES – que negocia um socorro ao setor aéreo nacional. “Este movimento pode facilitar o financiamento que está em negociação com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), além de oferecer uma opção mais segura ao Banco, já que o DIP (Debtor-in-possession, financiamento para a companhia em recuperação judicial nos EUA) tem prioridade em relação a outros passivos da empresa”, argumenta.