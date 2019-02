Lan aumentará frequências de voos do Chile para Peru, EUA e México

Santiago do Chile, 14 fev (EFE).- A companhia aérea chilena Lan anunciou nesta terça-feira que a partir de agosto aumentará de forma paulatina suas frequências de voos a partir de Santiago do Chile para Lima e outros destinos nos Estados Unidos e no México.

Em comunicado, a empresa detalha que oferecerá um, dois ou até três voos adicionais para destinos como Cidade do México, Cancún, Miami, Los Angeles, San Francisco e Nova York, com o que espera transportar cerca de 20% a mais de passageiros para esses destinos.

Ao todo, serão cerca de 20 novas frequências, com as quais a Lan quer aproveitar o fluxo turístico.

‘Cerca de 40% de nossos passageiros o fazem por este motivo (turismo) e, portanto, é fundamental melhorar a interligação da região’, aponta Damian Scokin, gerente geral Internacional de Lan.

A Lan oferece voos para outros 50 destinos na América do Norte através da aliança Oneworld e acordos de code-share.

Em 2011, a companhia assinou acordo com a JetBlue Airways, o que permite aos passageiros fazer conexão com voos que essa companhia aérea de baixo custo opera em destinos como a República Dominicana, Bermudas, Jamaica, Aruba, Barbados, Santa Lúcia e as Bahamas.

Lan, que em 2011 obteve lucro de US$ 320,2 milhões, está imersa no processo de fusão com a brasileira Tam que espera concretizar neste primeiro trimestre para dar origem a Latam, que vai se transformar na maior linha aérea da região. EFE