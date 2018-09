Kroton compra mais uma rede de escolas e aumenta aposta em educação básica

A Saber, a holding criada pela Kroton Educacional, anunciou nesta segunda-feira a compra de 100% do Colégio Lato Sensu, que atua no ensino infantil, fundamental e médio do Amazonas. O negócio, divulgado em comunicado ao mercado, simboliza mais um movimento da empresa em direção à educação básica.

Em abril, a Kroton criou a Saber e adquiriu o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, do Espírito Santo. Na época, o presidente da empresa, Rodrigo Galindo, disse que outras duas escolas de educação básica seriam compradas até o fim do ano.

No comunicado desta segunda-feira, a Saber disse que o projeto pedagógico do Colégio Lato Sensu será mantido. “Pretendemos expandir o modelo na região Norte do Brasil”.

O colégio possui quatro unidades em Manaus, capital do Amazonas, e uma na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Ao todo, são atendidos 3.806 alunos. É uma das instituições de ensino mais conhecidas da região – o colégio é um dos que mais aprova estudantes para universidades com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O valor do negócio não foi anunciado. Na última semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da Somos Educação pela Kroton. O negócio foi fechado em 4,566 bilhões de reais.

Com a aquisição, a educação básica passou a representar 28% da receita líquida da Kroton – fatia que hoje corresponde a 3%.

A Kroton é dona das marcas Pitágoras (educação básica) e das faculdades Anhanguera, Fama, Faculdade Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar, além da rede LFG, de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. A Somos é focada na educação básica por meio de escolas, sistemas de ensino e editoras. Entre suas marcas estão a Editora Ática, Editora Saraiva, Anglo e Red Balloon.