Cade aprova compra da Somos Educação pela Kroton por R$ 4,5 bilhões

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra sem restrições da Somos Educação pela Kroton. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira pelas duas empresas em comunicado ao mercado.

O Cade concluiu que a operação não ocasionará lesões ao ambiente concorrencial nos mercados relevantes definidos. A Kroton Educacional, gigante do setor de educação, fechou a compra do controle da Somos Educação por 4,566 bilhões de reais em abril deste ano.

Na época, o CEO da Kroton, Rodrigo Galindo, disse que o órgão não vetaria a operação. “Com essa negociação, o sistema de ensino é o único ponto que deve passar por análise do Cade. No nosso entendimento, não há uma sobreposição relevante”.

Com a aquisição da Somos Educação, a educação básica passa a representar 28% da receita líquida da Kroton – fatia que hoje corresponde a 3%.

É o segundo movimento da Kroton em direção ao ensino básico neste ano. Em abril, o grupo criou a holding Saber, com foco na educação básica, e anunciou a compra do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória, no Espírito Santo, por valor não revelado. Galindo disse que a empresa deve anunciar compra de mais duas escolas de educação básica até o fim deste ano.

O mercado brasileiro de educação básica soma 101 bilhões de reais ao ano – na comparação com o ensino superior, o mercado de educação básica é 83% maior.

Segundo o comunicado de mercado, mesmo com a aprovação, o negócio continua sujeito a outras condições suspensivas previstas no Contrato de Compra.

A Kroton é dona das marcas Pitágoras (educação básica) e das faculdades Anhanguera, Fama, Faculdade Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar, além da rede LFG, de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. A Somos, controlada pela Tarpon Gestora de Recursos, é focada na educação básica por meio de escolas, sistemas de ensino e editoras. Entre as marcas da Somos estão Editora Ática, Editora Saraiva, Anglo, Red Balloon.