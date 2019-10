Kroton anuncia reestruturação para ganhar escala com educação à distância

Focada em adicionar tecnologia para ganhar escala no mercado de educação, a Kroton anunciou nesta segunda-feira, 7, a criação de uma holding para administrar quatro negócios separados em uma ampla reestruturação corporativa. Uma das principais apostas será a educação à distância. A holding se chamará Cogna Educação e será chefiada pelo atual presidente da Kroton, Rodrigo Galindo. “Nós temos muito espaço para crescer em todos os segmentos que a companhia opera”, disse Galindo a investidores, em evento, acrescentando que o grupo possui participação de apenas 3,9% no mercado educacional do país, avaliado em 174 bilhões de reais.

Sob o novo guarda-chuva da Cogna, o grupo se divide em Kroton (educação superior), Platos (desenvolvimento de conteúdo para educação superior), Saber (educação básica) e Vasta (desenvolvimento de conteúdo para educação básica). Além delas, será criada a figura da Cogna Ventures, uma empresa de venture capital para investir em empresas de tecnologia na área de educação. O fundo será lançado em 2020, mas seu valor não foi informado.

“Esse fundo investirá em participações minoritárias, parcerias, sempre buscando soluções que podem ajudar uma das quatro empresas da holding”, disse Galindo. Como parte da reestruturação, as ações da Cogna serão negociadas na Bovespa sob o ticker “COGN3” a partir de 11 de outubro. As ações da companhia terminaram o dia com queda de 2,7%, cotadas a 10,80 reais. Meses atrás, a rival Estácio Participações fez movimento semelhante. A holding trocou de nome e de código na B3 para Yduqs (YDUQ3).

Na Cogna Educação, as operações de ensino superior continuarão sob a marca Kroton, na qual a empresa atualmente possui mais de 800 mil alunos em 176 faculdades e 1.410 centros de ensino à distância. “Nossa participação de mercado neste segmento é de apenas 9,1% e vemos potencial para crescer mais organicamente ou por meio de aquisições”, disse Galindo, acrescentando que a divisão Kroton terá agora Roberto Valério como presidente.

No setor de educação básica, no qual o grupo possui participação de mercado de 1,2%, a subsidiária Saber será presidida por Paulo Serino. As outras marcas de serviços corporativos Platos (ensino superior) e Vasta (educação básica) terão Paulo de Tarso e Mario Ghio como presidentes, respectivamente.

