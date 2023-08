Justiça investiga 123 Milhas por suspensão de passagens

Após o anúncio da 123 Milhas sobre a suspensão da venda de passagens para o período entre setembro e dezembro, o Ministério do Turismo acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, para apurar a decisão.

Tanto a Senacon quanto o Procon-SP, que também tem intenção de notificar a agência digital, buscam compreender os fundamentos por trás desta medida. “Consideramos grave o comunicado da 123 Milhas sobre a suspensão dos pacotes e emissão de passagens de sua linha promocional, afetando contratos da linha ‘Promo’, com embarques flexíveis programados para setembro a dezembro de 2023”, expressou em nota o Ministério do Turismo .

A 123 Milhas, em seu comunicado, justificou a suspensão citando circunstâncias adversas de mercado. “Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha Promo foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023″, diz comunicado a empresa. Em defesa, a empresa garantiu o reembolso aos clientes prejudicados por meio de vales ajustados em 150% do CDI, aplicáveis em outros serviços do portal, incluindo hospedagem e pacotes turísticos. Em nota, a 123 Milhas disse: “Nós entendemos que essa mudança é inesperada e lamentamos o inconveniente que isso possa causar. Para nós, manter a sua confiança é o mais importante. Por isso, estamos fazendo o possível para minimizar as consequências deste imprevisto”.